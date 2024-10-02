強出頭割頸殺同校少年 中學生囚9年「乾妹」監8載

【本報綜合報道】台灣新北市一名郭姓中學生為替「乾妹」林姓少女出氣，去年12月持彈簧刀割頸殺死同校楊姓男生。新北地檢署隨後依殺人罪起訴郭男和林女，新北地方法院少年法院周一判兩人罪名成立，分別判囚9年和8年。國教行動聯盟隨後在立法院前陳情，聲援楊父上訴。

法院認為，郭男與林女犯案當下已滿14歲、未滿18歲，符合法規減刑的條件，又經過多次諮商、晤談後，發現他們已逐漸覺察、反省其錯誤與不當言行，但仍須時間學習調整。法官經過綜合考量，認為有必要藉由較長期以機構矯正處遇的方式，以加強、調整兩人的身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為。