經濟糾紛洩憤 外地男隨機斬人 3死15傷

持刀闖入殺氣騰 上海超市迎血刃 上海市公安局松江分局昨日通報，一名男子周一晚上在超市內持刀隨機斬人，造成3人死亡，15人受傷，據報包括幼童。隨後涉案男子被當場抓獲，他被公安及保安扶起帶走時目露兇光，令人不寒而慄。據悉，該男子主要因經濟糾紛洩憤而犯案。

警情通報指，松江公安分局在周一晚上9時47分接獲報警稱，松匯中路某超市內有一名男子持刀傷人。民警趕到現場後，將37歲疑犯林××當場抓獲，18名傷者立即送醫救治，惟其中3人搶救無效死亡，其餘傷者無生命危險。警方初步偵查發現，林××是外地人，因個人經濟糾紛，到上海洩憤實施上述犯罪，案件正在進一步偵辦中。

幼童胸頸受傷流血 網上流傳的現場畫面顯示，疑犯當時襯衫敞開、雙手垂直持着尖刀，憤怒地在超市走動，收銀員定睛看他，其他顧客紛紛慌忙逃走。一名穿紅衫、牛仔褲的男子中刀後仰臥地上，左下腹受傷流血，他一邊手捂住傷口，一邊疑似打電話。距離他不遠處，一名女子坐在扶手電梯口，抱着一名身上血漬斑斑的幼童，有圍觀者向她遞紙巾，按在幼童胸頸部位圖為其止血。

目擊者張先生透露，案發時該男子持刀在超市內無差別傷人，多人被捅傷後倒在地上，其中有人傷勢非常嚴重。張先生形容當時場面一度非常混亂，有人慌亂逃命，有人立即打電話報警。案發後不久，公安就趕到了現場，受傷人員也被救護車緊急轉運至醫院搶救。有知情者稱，案發在松江區廟前街的沃爾瑪超市。對於在長假期前夕發生血案，大批網友表示感到震驚和揪心。本報綜合報道