一粒話梅售81元 被指字體小恐誤導

【本報綜合報道】江蘇南京市一名女子近日到乾果店購買話梅，疑似遭遇「話梅刺客」（令人意外的貴價商品），一顆話梅竟售71.6元（人民幣‧下同，約81港元）。女事主表示，價格牌標示的重量字體小於價格字體，容易引起誤會。南京市玄武區市場監督管理局周日回應稱，商家明碼標價並無違規，但若字體問題屬實，會要求商家整改。

女事主到南京德基廣場乾果店購買話梅，發現裝有話梅的玻璃罐上面貼有標籤，寫有「清香話梅王，每50克售價358元（約403港元）」。她購買一顆話梅後，收銀機上顯示要支付71.6元。店員表示，商品明碼標價，已清楚寫明重量和價格。惟店員未回應為何將價格標籤上的克數字體寫得小於價格字體。

商家稱採古法製成 生產商回應稱，話梅價格高是因為採用傳統的手工工藝和古法製成，原材料是進口的。有網民表示，店舖開業3天同款話梅已銷售一空。有律師分析，商家將「50克」標註得很小，容易引發消費者誤解，以為是一罐價格，或者是公斤的價格，這違反了相關規定。