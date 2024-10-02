葬逾70年 西藏8烈士確認身份
【本報綜合報道】退役軍人事務部周日表示，國家烈士遺骸搜尋隊、國家烈士遺骸DNA鑑定實驗室等團隊，完成西藏阿里地區解放軍無名烈士遺骸發掘鑑定工作，為8位70多年前犧牲的烈士確認身份、找到親人。
國家烈士遺骸DNA鑑定
西藏自治區退役軍人事務廳廳長趙勝斌表示，去年有人反映在阿里昆莎機場附近發現疑似烈士墓葬，第一時間向退役軍人事務部匯報。退役軍人事務部組織吉林大學、武漢大學、復旦大學專家團隊，會同國家烈士遺骸搜尋隊、國家烈士遺骸DNA鑑定實驗室赴阿里地區現場發掘，開展遺骸鑑定、親屬摸排、DNA提取、身份比對等，最終確認烈士分別是張希榮、魏建華、陳富祥、陳生林、李生財、郭具虎、劉彥斌、薛根定。同時，復旦大學專家團隊運用人工智能等前沿技術，復原他們的容貌。
吉林大學生物考古實驗室教授呂紹武指，由於阿里地區特殊氣候條件，遺骸保存相對完整，有助確認身份。趙勝斌表示，接下來將在阿里地區所屬烈士陵園，為8名烈士修建墓碑，並舉行遺骸安葬儀式，同時做好烈士事迹的收集整理工作。
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