強颱「山陀兒」撲台 6縣市停工停課

【本報綜合報道】台灣中央氣象署昨日公布，超強颱風「山陀兒」接近中心風速達到每秒53米，10級暴風半徑從70公里擴展到80公里，目前嘉義以南都在陸上颱風警報範圍中。台東縣、花蓮縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，已宣布昨日停工停課。打風影響海陸空交通，多條捷運線停駛、公路預警性封閉，海運多個航班停航，台灣昨日至今日超過300班航班取消。

據中央氣象署觀測，山陀兒昨日上午的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約180公里處，加速向東北面移動。其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對嘉義以南及台東地區構成威脅。在風浪方面，台灣附近各沿海及澎湖、金門等地有長浪發生的機率，且西南部、東南部海面易有6米以上的浪高，當局呼籲民眾避免前往海邊活動。其中台東富崗漁港對出的海面，掀起近四米高的巨浪。

陸空交通受阻 目前台鐵北迴線蘇澳新至花蓮全線停駛、南迴線全線停駛。航空方面，華信航空台東和花蓮航班全天取消，立榮航空台東航線也全日取消，國泰航空亦取消多班香港至高雄航班。有專家推測，山陀兒恐成登陸南台灣數十年來最強颱風。另有專家估計，山陀兒即將進入巔峰狀態，且還有再增強空間，強度恐猶勝1977年造成嚴重災情的颱風「賽洛瑪」，需嚴加防範破壞性強風及短時強降雨，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭的致災性風雨，山區預測最大總雨量達1,300毫米。