高溫天氣白菜歉收 韓擬1100噸從華進口

紓緩供需 價格料本月回穩 南韓最近面臨大白菜供需緊張問題，部分超市極速售罄，甚至需要實施限購。南韓農林畜產食品部長宋美齡周一表示，政府計劃自中國進口1,100噸大白菜，預計白菜的價格和供應量有望本月恢復平穩。

宋美齡在政府世宗辦公大樓舉行例行記者會，表示供需情況如好轉，可以中斷進口。當地政府按規定，對進口的新鮮大白菜進行植物檢疫檢查。目前南韓政府自華進口的白菜主要供應給食材加工、餐飲等企業，未直接供普通消費者購買，宋美齡稱政府暫無計劃向普通消費者開放中國產白菜供應，但如情況惡化導致高冷地白菜價格飆升，或消費者提出要求，可視情況調整。

市場貨源匱乏 民眾怨聲載道 在南韓的餐桌上，大白菜是其中一款不可或缺的主要食材。但在連續高溫酷暑和乾旱氣候影響下，南韓白菜收成欠佳，導致供應不足。由於市場上貨源匱乏，大白菜價格飆升，令消費者怨聲載道。南韓只好從中國緊急進口，首批16噸大白菜上周運抵南韓，截至本周累計進口100噸。政府計劃今後每周進口200噸，到下月累計進口1,100噸，具體進口量取決於國內供需平衡需要。

有中國傳媒指出，中韓之間的貿易關係在過去數年愈來愈密切。統計數據顯示，2020年以來，南韓從中國進口的農產品數量逐年遞增，預料此次大白菜進口，將進一步推動雙方在農業領域的深入合作，帶動更多品類的貿易交流。本報綜合報道