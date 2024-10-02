京華城案 柯文哲缺席擇日訊

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城改建弊案受查，台北地檢署昨日原定提訊在押的柯文哲，釐清威京集團政治獻金與他的對價及民眾黨智庫涉洗錢等疑點。惟檢方表示，因柯文哲不願出庭應訊，決定取消當日上午原定的庭期，再擇日提訊。（綜合報道）