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京華城案 柯文哲缺席擇日訊
台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城改建弊案受查，台北地檢署昨日原定提訊在押的柯文哲，釐清威京集團政治獻金與他的對價及民眾黨智庫涉洗錢等疑點。惟檢方表示，因柯文哲不願出庭應訊，決定取消當日上午原定的庭期，再擇日提訊。（綜合報道）
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