台新兵盛飯爆衝突 3人受傷

位於台灣嘉義的陸軍257旅中坑營區近日發生一宗嚴重鬥毆事件。一名入伍才不到一周的軍事訓練役208梯新兵，在擔任盛飯勤務時，與一名士兵爆發衝突，打傷3人。目前軍方已針對此事進行調查，是否懲處及移送法辦，待軍方釐清事發狀況而定。（綜合報道）