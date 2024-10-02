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台新兵盛飯爆衝突 3人受傷
位於台灣嘉義的陸軍257旅中坑營區近日發生一宗嚴重鬥毆事件。一名入伍才不到一周的軍事訓練役208梯新兵，在擔任盛飯勤務時，與一名士兵爆發衝突，打傷3人。目前軍方已針對此事進行調查，是否懲處及移送法辦，待軍方釐清事發狀況而定。（綜合報道）
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