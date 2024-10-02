解放軍艦艇南海戰備巡航2天

【本報綜合報道】中國解放軍南部戰區昨日公布，周一至昨日在南海有關海域進行戰備巡航。據年度軍事訓練任務安排，南部戰區組織艦艇編隊，於這兩天時間內，在南海有關海域進行戰備巡航，目的是提高聯合作戰能力，堅決維護南海地區和平穩定。

此外，美國、日本、菲律賓、澳洲和新西蘭上周六在南海的菲律賓專屬經濟區聯合演練，解放軍南部戰區同日組織海空兵力於南海黃岩島附近海空域進行偵察預警、海空巡邏等例行性演訓活動。菲律賓海軍發言人特立尼達周日回應稱，部隊沒有觀察到附近有任何演習，又指中國有時只是發布上述演練公告，以表明他們並不軟弱，避免引起國內強烈反對。惟中方未回應有關說法。

菲監測華仙賓礁動向 美媒周二報道，菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉表示，正密切關注中國在有爭議的南海淺灘的下一步行動，已成為兩國海上爭端的最新熱點。塔里拉強調，菲律賓一直在使用加拿大船隻探測技術來監測中國在仙賓礁的活動，希望更清楚了解中方未來打算在該地區想做甚麼。