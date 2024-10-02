長假首日高速路車流量逾6500萬輛次

【本報綜合報道】昨日是十一長假首日，中國國家鐵路集團預計當日發送旅客2,100萬人次，計劃開行1.27萬列旅客列車，其中加開1,476列。內地高速公路在長假期間免費通行，大批民眾選擇自駕遊，北京等多地出現交通擠塞。有司機在高速公路遇塞車，笑指空中飛行的無人機發出警報聲和廣播，為司機提供「叫醒服務」，隨時留意道路情況。

交通運輸部預計，今年十一長假期間的自駕出行比例將超過80％，達到15.26億人次。全國高速公路車流量昨日將超6,500萬輛次，自駕出行小客車流量約為總數的八成左右。該部門預測，上午10時出現整個假期的出遊最高峰，塞車機率較高。

多地出現車龍

不少民眾選擇錯峰出行，詎料出現大批人「不約而同」連夜出發。周日凌晨至周一，不少網民分享高速公路上的塞車畫面。有網民表示，平時1.5小時的路程，做好塞車4小時的準備，只需平常心面對。另有網民分享自己為迎接塞車準備的出行物資，除了食品和飲料，更有人準備薄被在車上睡覺。