天安門十一升旗禮 逾12萬人出席
【本報綜合報道】北京天安門廣場昨日舉行十一升旗儀式，12.3萬名來自五湖四海的市民和遊客齊聚天安門廣場，一早在場外排隊魚貫進場，希望佔據最佳位置觀看升旗儀式。伴隨奏起的《義勇軍進行曲》，五星紅旗於早上6時11分在晨光中冉冉升起。
預約民眾提前半日等候
有預約了觀看升旗的民眾，周一下午已在場外等候。國旗護衞隊隊員於昨日早上6時許邁着雄健的步伐，穿過金水橋緩緩走來，五星紅旗被護送到天安門廣場。人群頓時肅靜下來，有民眾把手機、相機瞄準遠處的城樓，還有人把孩子扛上肩頭觀看。軍樂隊之後奏響國歌，升旗手把五星旗升至旗杆頂端，現場放出大批象徵和平的白鴿，彩色氣球騰空而起。現場觀眾揮動國旗，更在國歌奏起時一起唱國歌。
此外，多地也舉行十一升旗儀式，其中在南海仁愛礁、黃岩島、仙賓礁開展常態化值守任務的中國海警艦華陽號、高欄號和永暑號執法人員，也舉行了升旗儀式。天安門地區管理委員會此前發布消息，天安門廣場實行實名預約參觀措施，個人和旅遊團均須提前1至7日通過「天安門廣場預約參觀服務平台」預約。因應十一假期間預約觀禮廣場升旗儀式等活動客流較大，現場臨時採取客流疏導措施，遊客需按照預約日期、時段和入口有序入場，如未預約不能入場觀禮。
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