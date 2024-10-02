天安門十一升旗禮 逾12萬人出席

預約民眾提前半日等候

有預約了觀看升旗的民眾，周一下午已在場外等候。國旗護衞隊隊員於昨日早上6時許邁着雄健的步伐，穿過金水橋緩緩走來，五星紅旗被護送到天安門廣場。人群頓時肅靜下來，有民眾把手機、相機瞄準遠處的城樓，還有人把孩子扛上肩頭觀看。軍樂隊之後奏響國歌，升旗手把五星旗升至旗杆頂端，現場放出大批象徵和平的白鴿，彩色氣球騰空而起。現場觀眾揮動國旗，更在國歌奏起時一起唱國歌。