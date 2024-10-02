推動台赴陸旅遊 1256景區費用免收

有效期一年 僅限首次辦台胞證人士 大陸迎來十一長假，國務院台辦發言人陳斌華周一就台灣同胞赴陸旅遊相關問題表示，大陸首批已有1,256個景區推出台胞赴陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證的台胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

陳斌華指出，北京的天壇公園、頤和園，浙江的西溪國家濕地公園、千島湖景區，湖南的張家界、南岳衡山景區，海南的南山、蜈支洲島旅遊區，貴州的黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨，西藏的布達拉宮、大昭寺等54個5A級景區，還有433個4A級景區對台灣「首來族」採取優惠措施。他們可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時了解景區對台胞減免門票費用措施，首批推出促銷活動的5A、4A級景區目錄將在官方微信公眾號「國務院台辦」公布。

陳斌華另批評，民進黨當局上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場，向外部勢力獻媚求援，警告民進黨當局無論從美國討來多少武器，都動搖不了陸方解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志。陸方又反對美台開展任何形式的軍事聯繫，以及美向台提供武器，敦促美方停止武裝台灣。

國台辦促美停止武裝台灣 另一方面，中國駐美大使謝鋒周一晚在使館舉行十一紀念活動時表示，台灣是中美關係的第一條、也是最重要的紅線，警告嘗試用台灣來圍堵中國大陸，無異於臨淵而行，縱容「台獨」終將自取滅亡。美國助理國務卿康達等官員出席活動，重申美國仍致力維持「投資、結盟和競爭」的對華戰略，並負責任管理這個最複雜和重要的雙邊關係。

謝鋒致詞時表示，中美關係不能走回頭路，中美應該是夥伴而非敵人，認為美國視中國為步步進逼的威脅是戰略錯誤，將中國定義為競爭對手，只會導致敵意和對抗的惡性循環。他又指，一中原則是兩岸和平的靠山，中美3個聯合公報是避免局勢失控的最有效護欄。康達、白宮國家安全委員會高級主任貝蘭和國務院東亞局首席副助卿梅健華連續第二年出席中國使館相關活動，康達指這不是反駁謝鋒一些觀點的場合。

美國駐中國大使伯恩斯上周四在中美合作歷史影像展開幕式上表示，在美中交往的200多年歷史中，二戰應該是最重要的一段時間。他稱作為美國人，感到非常驕傲的是和中國人民攜手作戰，幫助他們贏得這場戰爭。本報綜合報道

陳斌華