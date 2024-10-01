衞星可自毀 助太空減廢

近地軌道上現時存在大量太空垃圾，若不及時處理，可能導致關鍵軌道區域無法使用。歐洲太空總署（ESA）準備於2027年執行一項名為DRACO的衞星任務，該衞星的使命是觀察自毀過程，旨在幫助科學家開發出能夠完全在大氣層中銷毀的衞星，爭取最快2030年不再製造太空垃圾。

DRACO衞星重約200公斤，配備200個感測器和4部攝錄機，它沒有任何推進或導航系統，僅依靠發射火箭的轉向能力來調整自身，以便快速重返大氣層。衞星內部有一個堅不可摧的40厘米太空艙，可在落入大海前傳回收集數據。整個任務僅需12小時即可完成。

落入大海前傳回數據 在返回過程中，DRACO衞星將收集大量數據，包括燃燒過程中經歷的極端溫度、重返過程中的周圍壓力以及衞星解體時各部分的應變數據等。4台攝錄機將捕捉衞星被毀的鏡頭。ESA太空碎片辦公室主任弗洛勒（Tim Flohrer）表示，DRACO是一項令人興奮的任務，它將揭示衞星重返地球過程中的許多未知因素，並將創建一個不同的數據庫，用來校準現有的系統和模型。

ESA現時需要處理的難題之一是確保太空艙在墮入大海前能夠成功傳輸數據。儘管太空艙降落速度極快，且不停在空中翻滾，它必須成功打開降落傘，藉此減緩降落速度，預計可傳送數據時間僅有短短20分鐘。本報綜合報道