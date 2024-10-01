闖入房性侵醉華女 韓酒店員工囚6年

不獲受害人原諒 致旅業負面影響 內媒報道，今年6月一名因性侵中國女遊客被捕的南韓濟州酒店員工，上周四被濟州地方法院判處6年監禁。法院指出，受害人至今仍未原諒該名男子，並指這宗事件為濟州島旅遊業帶來巨大負面影響。

辯稱事主沒反抗 以為同意 案情指，該名30多歲的酒店員工，於今年6月14日凌晨，刷酒店總卡進入房間並性侵約20多歲的受害人。當時受害人因為醉酒，未能反抗。受害人翌日發覺後告知熟人，並由熟人報警。警方隨後以涉嫌違反侵入住宅強姦罪，逮捕該酒店員工，惟翌日被釋放，但之後再被捕。調查期間，男子稱當時女子叫了客房服務，他到房門敲門，但無人回應，之後他用酒店萬能鑰匙進入房間，但否認其行為是性侵，稱女子沒有反抗，「以為她同意了」。

濟州地方法院表示，被告身為酒店員工，理應保護客人，卻對客人實施犯罪，性質非常嚴重。法院又指出，這宗事件為濟州島旅遊業帶來巨大負面影響，被告亦沒獲得受害人原諒。檢方此前要求法院，判處被告10年監禁。

另一方面，首爾警察廳周日提交的一份數據顯示，自2021年至今年7月，地鐵3號線高速巴士客運站錄得最多的141宗性犯罪，而2號線江南站則錄得最多的119宗盜竊案。同樣錄得較高性犯罪案件量的包括2號線舍堂站、弘益大學站、江南站、道林站、9號線汝矣島站等，可見幾乎大部分罪案都集中在2號線。

首爾地鐵犯罪率 較前年升 至於較多發生盜竊案的站點，包括地鐵1、3、5號線會合的鐘路三街站、舍堂站、高速巴士客運站等，均在此期間錄得超過80宗。資料顯示，首爾地鐵去年共發生3,516宗犯罪事件，較前年增加約4％，最常見的犯罪類型為侵佔遺失物、性犯罪和盜竊案。本報綜合報道

圖為首爾地鐵。(Getty Images )