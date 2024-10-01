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阿聯酋斥蘇丹軍機襲大使官邸
阿聯酋外交部周一發聲明指控蘇丹軍機襲擊阿聯酋駐當地大使的官邸，導致建築嚴重損壞，強烈譴責事件。蘇丹於去年4月爆發內戰，持續至今。蘇丹政府官員多次指摘阿聯酋支持反政府的「快速支援部隊」，導致兩國關係緊張，阿聯酋否認涉事。去年底，兩國曾相互驅逐對方外交人員。（綜合報道）
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