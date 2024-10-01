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在德敍漢縱火駕車撞舖釀31傷
德國一名敍利亞籍男子上周六先後在西部埃森市縱火及駕車撞毀店舖，造成31人受傷，當中有8名兒童重傷，其中兩人因吸入濃煙有生命危險，男子最終被警方拘捕。警方調查相信，男子懷疑不滿妻子離開他而犯案，會以涉嫌縱火及企圖謀殺拘留他調查。（綜合報道）
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