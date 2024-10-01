中俄海警艦艇編隊 北太平洋聯演聯巡

【本報綜合報道】中國海警局周日發布消息，中國和俄羅斯海警艦艇編隊日前在北太平洋公海執行聯演聯巡任務。美媒稱中國在美國家門口增加存在感，美國海岸防衞隊則指「將用存在對付存在」。內地專家指摘，西方媒體歪曲解讀中國海警正常巡邏執法活動，目的是渲染「中國威脅論」。

華專家：西方渲染中國威脅論 中國海警局表示，中俄海警艦艇編隊根據聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》，依法檢查作業船隻，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。編隊期間亦進行了聯合搜救、聯合船舶損害管制救生、聯合搜索違法船隻等演練，展示雙方高效協同配合能力。官方消息顯示，這是中俄海警首次赴北太平洋聯合巡邏，編隊由中國海警艦梅山號、秀山號與俄羅斯海警巡邏艦堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號組成。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華向內媒指出，美媒明知中國海警在公海的巡邏執法活動從法理上符合國際法，仍刻意透過「濾鏡」試圖歪曲解讀，誘導輿論受眾聯想中國對美軍事威脅。卓華認為，所謂擔憂是錯誤的安全「共情」，事實上中國相關聯合巡邏有助提升聯合執法協同行動能力。