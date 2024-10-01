美准售澳100枚最新型反輻射導彈

總值逾31億

軍售案已進入知會美國國會程序，由國防安全合作局提交所需文件。澳洲除購買AGM88G先進反輻射制導增程導彈（AARGM-ER）外，還採購24個備用導引與控制零件，以及各項訓練和後勤支援。聲明指出，澳洲是美國在西太平洋最重要盟友之一，協助盟友維持強大及時刻就緒的防衞能力，對美國國家利益至關重要。軍售可提高澳洲戰術飛機生存能力，並制壓、摧毀敵軍防空系統的陸基、海基雷達，不會改變區域基本軍事平衡。美國去年2月向澳洲出售首批63枚AGM88G，連同附屬配套總值5.06億美元（約39.5億港元）。