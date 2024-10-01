美准售澳100枚最新型反輻射導彈
【本報綜合報道】美國國防部國防安全合作局上周五宣布，國務院同意向澳洲出售100枚最新型反輻射導彈，總值4.05億美元（約31.6億港元），主要承包商為諾斯諾普格魯曼。
總值逾31億
軍售案已進入知會美國國會程序，由國防安全合作局提交所需文件。澳洲除購買AGM88G先進反輻射制導增程導彈（AARGM-ER）外，還採購24個備用導引與控制零件，以及各項訓練和後勤支援。聲明指出，澳洲是美國在西太平洋最重要盟友之一，協助盟友維持強大及時刻就緒的防衞能力，對美國國家利益至關重要。軍售可提高澳洲戰術飛機生存能力，並制壓、摧毀敵軍防空系統的陸基、海基雷達，不會改變區域基本軍事平衡。美國去年2月向澳洲出售首批63枚AGM88G，連同附屬配套總值5.06億美元（約39.5億港元）。
AGM88G高空射程達300公里，專門對付無線電信號發射來源，包括雷達、防空系統、巡航導彈以及彈道導彈發射車等。AGM88G由AGM88E升級增程而成，換上新型火箭引擎，並改良彈頭設計。
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