特朗普：拜登賀錦麗患精神障礙

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周日出席賓夕凡尼亞州伊利縣的競選活動時，再次提及民主黨總統候選人賀錦麗及總統拜登，指兩人患有精神障礙。

言行惹共和黨人不滿 繼特朗普上周六在威斯康辛州舉辦的競選活動中稱賀錦麗和拜登為「腦殘」和「智障」，他周日再次指拜登患有精神障礙，很可悲，又指賀錦麗天生就是如此。特朗普的言論引起部分共和黨人不滿，有共和黨議員認為不僅攻擊賀錦麗，更侮辱真正的智障人士，批評特朗普行為令人憤慨且不可接受。特朗普競選團隊曾呼籲他集中討論經濟、移民等議題，減少人身攻擊。

賀錦麗周日在內華達州克拉克縣拉斯維加斯出席競選活動，儘管未回應特朗普的攻擊言論，但批評對方無實際計劃解決國民需求。她指出是時候翻開新的一頁，為未來開闢新的前進道路，並在會上公布其針對住屋、兒童保育及就業等方面的政綱。

另外，賀錦麗競選團隊周日表示，賀錦麗在周末兩場籌款活動中共籌得5,500萬美元（約4.3億港元）。賀錦麗上周六在加州三藩市及洛杉磯舉辦兩場籌款活動，分別籌集到2,700萬美元（約2.1億港元）及2,800萬美元（約2.2億港元）。賀錦麗競選團隊指，團隊8月籌得3.61億美元（約28.1億港元），較共和黨總統候選人特朗普同月多1.3億美元（約10億港元）。