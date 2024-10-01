奧地利國會選舉 極右派首勝

【本報綜合報道】奧地利國會選舉周日結束，極右的奧地利自由黨得票接近三成，是該黨歷來最好成績，也是二戰後奧地利首次有極右翼政黨勝出大選，顯示極右派政黨在歐洲的勢力繼續上升。然而，多個政黨已表明不會與自由黨合組政府。

多個政黨拒合作組閣 接近完成的官方點票顯示，奧地利自由黨將奪29.2%選票、中間偏右、現任總理內哈默（Karl Nehammer）領導的人民黨則將奪26.5%選票。選民不滿現任政府有關移民、通脹、防疫等政策，使奧地利自由黨的聲勢自黨魁基克（Herbert Kickl）於2021年領導以來反彈。

自由黨篤定勝選後，有民眾到首都維也納的國會大樓外示威，高叫「基克是納粹分子」。55歲的基克表示，自由黨為國家開啟了新時代的大門，寫下國家歷史新篇章，指已準備好與其他政黨籌組聯合政府。自由黨已數度參與聯合政府，但未曾在全國大選中勝選。人民黨則指不抗拒與自由黨合作，但不包括基克。社會民主黨呼籲其他政黨組成聯盟，抗衡自由黨。