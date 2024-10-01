石破茂將解散眾議院 宣布10‧27大選

自民黨深陷醜聞 新日揆求挽公眾好感 日本臨時國會今日召開，執政自民黨總裁石破茂當選新首相。他罕有地上任前夕宣布本月9日解散眾議院，選舉公告本月15日發布，本月27日提前大選，改選眾議院全部465個議席。

大選原定明年7月才舉行，但石破茂罕有在接任首相前公布提前大選安排。他表示，因為全國選舉管理委員會需要各項準備，所以提前公布安排。綜合各項條件後，希望能在10月27日舉行眾議院選舉。石破茂的盤算是趁新政府剛上台舉行大選對自民黨比較有利，他將提出政治改革，讓選民減低對自民黨派閥政治獻金醜聞產生的不信任感。此外，他亦會着手處理通脹等問題，公布一系列經濟對策。

臨會改組黨高層 13人首入閣 日本對上一次大選是2021年10月31日，自民黨當時取得261席，與手握32席的公民黨組成執政聯盟。根據當前的眾議院主要政黨議席分布顯示，自民黨有256席，立憲民主黨96席，日本維新會41席，公明黨32席。在岸田文雄3年首相任期內，自民黨發生政治獻金醜聞，導致支持率下跌，岸田文雄今年8月宣布放棄連任，不參加自民黨的總裁選舉。

石破茂昨日舉行臨時總務會，改組黨內高層人事安排，決定由前首相菅義偉出任自民黨副總裁，現任總務會長森山裕擔任幹事長，並由麻生太郎出任新設的自民黨最高顧問一職。其餘自民黨高層安排包括由財務大臣鈴木俊一擔任總務會長，前防衞大臣小野寺五典擔任政務調查會長，前環境大臣小泉進次郎擔任選舉對策委員長，現任農林水產大臣阪本哲志擔任國會對策委員長。

石破茂已決定好內閣大臣名單，將由林芳正續任內閣官房長官、外務大臣岩屋毅、防衞大臣中谷元、總務大臣村上誠一郎、財務大臣加藤勝信、文部科學大臣阿部俊子、厚生勞動大臣福岡資麿、農林水產大臣小里泰弘、經濟產業大臣武藤容治、國土交通大臣齊藤鐵夫、環境大臣淺尾慶一郎、復興大臣伊藤忠彥、國家公安委員長坂井學、兒童政策擔當大臣三原順子、經濟再生大臣赤澤亮正、經濟安保大臣城內實、地方創生大臣伊東良孝、法務大臣牧原秀樹、數位大臣平將明。新內閣中有13人是首次入閣。

中國外交部發言人林劍稱，有關人事任命是日方內政，中方不作評論，希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進兩國戰略互惠關係的定位落到實處，推動中日關係沿着正確軌道持續健康穩定發展。對於中方是否有意願在下月於老撾舉行的東盟領導人峰會上，與日方舉行首腦會晤，他稱沒有可以提供的資訊。本報綜合報道

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