兩岸國際

以稱辛瓦爾用人質作盾避殺

以色列傳媒周日報道，以軍原本有機會擊殺巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾，但因他用從以色列擄走的人質作盾，以軍認為風險太大而沒有行動。沙特阿拉伯國營傳媒指，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉上周五被以軍定點清除後，辛瓦爾重新轉移到加薩地帶。（綜合報道）
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