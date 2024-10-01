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法外長抵貝魯特談人道援助
法國外長巴羅周日晚無懼空襲飛抵黎巴嫩首都貝魯特，將與當局進行商議並提供人道援助。他是自從以色列於一周前加強空襲以來，抵達黎巴嫩的首位高級外交官。此前，87歲法國婦女上月23日命喪位在黎巴嫩南部因爆炸而倒塌的家中。巴羅較早時呼籲立即停止空襲。（綜合報道）
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