美兩度襲敍利亞 殺37名恐怖分子

【本報綜合報道】美國中央司令部周日發聲明指，中央司令部近日在敍利亞執行兩次針對性打擊，殺死37名恐怖分子，包括回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）和阿蓋德分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）的多個高級領導人。

包括IS及阿蓋德分支5高層 美軍於9月16日對位於敍利亞中部的IS訓練中心發動大規模空襲，殺死28名IS分子，包括至少4名高級領導人，打擊IS襲擊美國及其盟友利益的能力。美軍其後再於上周二在敍利亞西北部進行打擊，殺死9名恐怖分子，包括負責監控軍事行動的宗教守護者高級領導人巴薩姆（Marwan Bassam）。美軍8月亦在敍利亞擊殺宗教守護者高級領導人馬基（Abu-'Abd al-Rahman al-Makki）。

中央司令部司令庫里拉表示，上述打擊IS和阿蓋德分支領導層和成員的行動，反映中央司令部決心打擊責任區內的恐怖組織，支持區域穩定。

另外，中國駐敍利亞大使館發布安全提醒，提示中國公民近期暫勿前往敍利亞。大使館表示，當前黎以衝突進一步升級，外溢至敍利亞風險較高，安全形勢複雜嚴峻。如中國公民堅持前往或駐留有關地區，可能導致當事人面臨極高安全風險，並影響獲得協助的實效。