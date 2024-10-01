以特種部隊入黎國南部 為地面進攻鋪路

以轟炸多區釀105死 美雙航母部署中東 以軍擊殺多名黎巴嫩真主黨高層後，周日繼續轟炸黎巴嫩東部和南部多個地區，單日造成至少105人死亡，359人受傷。以色列昨日確認，拒絕一項由真主黨提出的停火方案。美國總統拜登則呼籲，必須避免中東爆發全面戰爭。與此同時，美軍航母林肯號及其驅逐艦編隊繼續部署中東，連同數日前出港前往中東的杜魯門航母打擊群，意味美軍繼今年8月後，將再次在該區部署「雙航母」。

以軍聲明指，空軍周日打擊黎巴嫩南部等地約120個真主黨目標，包括對準以色列的火箭炮發射器。以色列國防軍總參謀長哈列維周日誓言繼續打擊真主黨，他指，真主黨現在已群龍無首，需要繼續重力打擊真主黨。真主黨則向以色列北部射火箭還擊，海法等地響防空警報，但火箭被成功攔截。

拒絕真主黨停火方案 以色列外長卡茨昨天確認，已拒絕真主黨提出的停火方案，強調全面執行聯合國安理會的以黎和平決議是實現停火的關鍵，真主黨必須去武裝化，並退後至利塔尼河以北，才可達成協議。真主黨二號人物卡西姆同日發表講話，指儘管失去了領袖納斯魯拉，但真主黨還將繼續前進、對抗以色列，最終勝利一定屬於抵抗組織。他並指出，真主黨已準備好應對以軍的地面入侵。

拜登促避中東全面戰爭 較早前，拜登周日表示將與以色列總理內塔尼亞胡通話，認為必須避免中東爆發全面戰爭，但未有透露何時進行通話。《華爾街日報》報道，以色列特種部隊在黎巴嫩南部進行小型、具針對性的突襲行動，收集情報及執行調查工作，為可能最快本周開始的地面行動做準備。不過，以軍的地面行動時間仍會改變，該國正受到來自美國的巨大壓力，美方要求不要採取地面進攻。目前未知以軍越境行動是否屬於一系列更大規模地面攻勢。

中東局勢急轉直下，美國除了在區內部署「雙航母」外，五角大樓發言人賴德周日公布，將在未來幾天內增派空中支援力量到中東，而黃蜂號兩棲後備群將留守東地中海。後備群包括兩棲運輸船塢艦紐約號、船塢登陸艦奧克希爾號，以及數千名海軍陸戰隊人員，必要時能執行從黎巴嫩撤僑的任務。黃蜂號搭載由海軍陸戰隊F35B戰機，必要時可提供額外空中打擊力。五角大樓指，部署中東的艦艇獲戰機和攻擊中隊支援，包括F22、F15E、F16和A10。

港府籲市民勿赴黎巴嫩 此外，美國防長奧斯汀指示更多美軍部隊準備調遣，評估美軍應對不同緊急情況的戰備狀態。賴德警告，如果伊朗或親伊朗組織利用此時刻攻擊區內美國部隊或利益，美方將採取必要行動防衞。白宮國家安全委員會發言人柯比指，美國已調動額外兵力到中東，現在的軍事能力比4月伊朗首次直接打擊以色列時的高，有非常強大的軍事能力防衞美國及協防以色列。華府正觀察真主黨將如何填補領導層真空，同時持續與以色列商討正確的下一步。香港政府昨日提升黎巴嫩的外遊警示級別至黑色，呼籲市民不應前往。身在黎巴嫩的港人要注意人身安全，並應盡快撤離或轉移至相對安全區域。本報綜合報道