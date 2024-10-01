海蜇堵上海石化熱電廠 9日清逾百噸

【本報綜合報道】位於浙江省和上海市之間的杭州灣近期海蜇氾濫，對多家熱電廠造成影響。繼早前華東最大燃煤發電廠浙能嘉興發電廠傳出海蜇豐收導致廠內循泵房旋轉濾網故障，中國石化上海石化股份公司海水泵房也遭海蜇入侵。

杭州灣多間工廠同困擾 據上海石化微信公眾號周日消息，從上月20日開始，該公司海水泵房的旋轉網板上出現大量海蜇，堵塞海水流入，影響到熱電部發電機組正常運行。上海石化相關人士表示，此前從未遇過類似海蜇入侵事件，這是第一次。浙江嘉興、漕涇化工廠電廠等杭州灣地區的數間熱電廠也遇到同樣問題，相關人士透露，上海石化已決定處理方法，24小時不間斷人手清理海蜇。

現場員工表示，由於泵房透風差，近日溫度高，海蜇的海腥味非常刺鼻。員工清理出來的海蜇從最初每天約一噸左右，到後來將近20噸。截至上周六，9天已累計清理出約103噸海蜇。周日消息指，海蜇入侵數量已變少，目前對該公司生產還沒有造成大影響。至於抓到的海蜇，據指將送到金山區的垃圾焚燒場處理。