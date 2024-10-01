客食辣條流鼻血 揭超市老闆落鼠藥

【本報綜合報道】天津近日傳出有消費者食用了一款辣條產品後出現流鼻血症狀，當地警方介入調查並驗出含老鼠藥成分，要求各地排查該產品。天津公安薊州分局周日通報，起因竟是超市老闆不滿被嘲大齡單身，故在食品中注射鼠藥，目前他已被刑事拘留。

網傳文件顯示，有消費者食用某食品公司生產的辣條後，鼻孔流血不止，食品中驗出抗凝血性殺鼠劑溴鼠靈。文件要求各地迅速對上述產品開展排查，採取臨時性下架封存措施，組織或配合省局抽檢該產品。天津公安薊州分局其後通報，經檢驗鑑定，中毒居民血液中含有鼠藥成分，之後又相繼接報類似警情。

不滿被嘲大齡單身 調查發現，該區某村一副食店39歲男經營者王××，案發前在集市購買鼠藥後，多次使用注射器注入自家經營副食店內個別食品。辦案民警將他抓獲，並在其住處查獲作案工具注射器及剩餘鼠藥。經審訊，他對犯罪行為供認不諱，稱其因年齡較大一直單身，經常被村民輕視嘲諷，遂心生不滿而作案。案件正進一步偵辦中，涉案有毒食品已全部追繳封存，中毒者經醫治均無大礙。