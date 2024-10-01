洩模特兒安檢照片 虹橋機場職員炒魷

明目張膽侵犯私隱 經紀人被索聯繫方式 內地一名模特兒經紀近日在社交平台發文稱，上海虹橋機場安檢員洩露安檢照片，導致其一名外籍模特兒個人訊息外洩，對方甚至向他索要模特兒的聯繫方式，令他十分詫異。涉事機場回應稱，會開除涉事安檢員。

被洩露個人訊息的女子是一名外籍模特兒，她乘坐的吉祥航空HO1853航班，上周三晚9時從上海虹橋機場飛往廣州白雲機場。她的經紀人張贊（化名）表示，翌日便有人拿着模特兒過安檢的照片，按照訂票時他預留的電話找到他的微信，並詢問能否給模特兒的聯繫方式。張贊展示的聊天紀錄中，對方稱自己友人坐飛機時與該模特兒偶遇，覺得對方不錯，所以找人查了聯繫方式。

投訴熱線叫報警 張贊質疑，為何旅客的安檢訊息那麽容易外洩，連購票人預留電話也能洩露。他表示，模特兒經常遇到「人肉開盒」（即通過非法手段收集個人隱私訊息，並在網上公布），但直接拿機場安檢照片來找人還是第一次。

內媒記者就此致電吉祥航空，對方客服表示未聽說此事，需要上報核實。隨後，記者致電虹橋機場投訴熱線，工作人員表示，機場沒有任何旅客訊息，並表示通常情況下，安檢工作人員絕對不會對外洩露乘客隱私訊息，建議報警。據悉，自稱安檢隊隊長的上海虹橋機場工作人員，隨後用私人手機號碼聯絡張贊，稱會將涉事人員作開除處理。

記者隨後再次致電虹橋機場投訴熱線，這次工作人員證實此事，並解釋，安檢部門經過內部開會通報後，已向張贊反饋。同時工作人員指出，安檢部門工作人員用私人號碼聯繫乘客的工作行為不太嚴謹。不少網友對有關行為表示憤怒：「保護客人隱私，應該是最起碼的職業操守。」本報綜合報道