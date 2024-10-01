10月1日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月01日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
京衞戍區政委任市委常委
內媒周一報道，中共中央近日批准，北京衞戍區政委朱軍任中共北京市委委員、常委。公開資料顯示，朱軍是湖南湘潭人，曾任駐滇空軍某部政委、空軍烏魯木齊基地政委，2019年12月由空軍大校軍銜晉升為解放軍空軍少將軍銜，今年6月7日消息指他已任北京衞戍區政委。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241001-1001_00178_031/京衞戍區政委任市委常委
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc