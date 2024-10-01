京衞戍區政委任市委常委

內媒周一報道，中共中央近日批准，北京衞戍區政委朱軍任中共北京市委委員、常委。公開資料顯示，朱軍是湖南湘潭人，曾任駐滇空軍某部政委、空軍烏魯木齊基地政委，2019年12月由空軍大校軍銜晉升為解放軍空軍少將軍銜，今年6月7日消息指他已任北京衞戍區政委。（綜合報道）