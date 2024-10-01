兩岸國際

湖北前公安副廳長除黨籍

湖北省紀委監委周日發布消息，對湖北省公安廳前黨委委員、副廳長干永平嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄罪，決定給予他開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。（綜合報道）
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