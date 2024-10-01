傳賴清德禁黨友談及柯文哲案

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，民眾黨不斷指控賴清德政府政治迫害，更傳出賴清德在民進黨中常會下令，要求黨內立委和親綠名嘴避談柯文哲。台北市議會組成京華城容積違失案調查小組，昨日提出5點結論和8項建議，認為此案公益性、對價性嚴重不足。

台媒引述民進黨內部人士指，隨着檢調遲遲未找到柯文哲涉嫌貪污的金流證據，最終不排除只能以圖利罪起訴，賴清德因擔心民進黨恐坐實政治辦案，亦想避免綠營執政縣市被藍白陣營以相同標準檢視，故特別在中常會下令，要求黨內立委和親綠名嘴避談柯文哲。雖然民進黨已駁斥是錯誤訊息，但周日有媒體人認為民眾黨策略已奏效，其支持度下跌情況已趨緩，甚至不減反增。

台北市議會小組 就案件提8建議 京華城容積違失案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧指出，他們共開11次會議，是開會次數最多的調查小組。得出的結論包括柯文哲明知正在爭訟，但仍不顧都發局意見並自創容積獎勵；他又指派時任都發局、都委會主席彭振聲擔任京華城案項目經理，破壞客觀公正立場；京華城案公益性、對價性嚴重不足；市政府未善盡把關責任。小組建議市政府在行政訴訟中的案件，首長不得濫用行政權干預、交辦處理；日後須明確提送都委會案件的流程標準；並就容積獎勵明確法源依據等。