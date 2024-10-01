「山陀兒」撲台掀暴雨 隧道冧泥 停24班機

超強颱風「山陀兒」轉向，持續逼近台灣，當地氣象部門昨日凌晨2時半發布陸上颱風警報。根據最新預測，山陀兒影響台灣最明顯時間，將為今日至後日。中央氣象台昨日上午繼續發布颱風黃色預警，料山陀兒明日下午至晚上在台灣西南部沿海登陸。截至昨日上午，台灣已取消至少22班內陸線航班；香港航空則宣布，將取消明日兩班香港往返台北的航班。

台灣氣象署簡任技正伍婉華昨日表示，山陀兒接近台灣過程中逐漸增強，因結構完整，未來所經地方需防強風豪雨。據台氣象署觀測，山陀兒中心當日上午7時位於鵝鑾鼻東南偏南方約250公里，以時速9公里向西北偏西移動，陸上警戒範圍包括台東、屏東、恆春半島。台灣東南部海面及鵝鑾鼻附近已有長浪，隨着山陀兒漸近，台灣西北部及西南部沿海也有長浪，蘭嶼清晨已觀測到7.7米浪高。台氣象署另觀測到蘭嶼有12級強風，西北部沿海有9級強風，大風浪區將擴展至台灣海域，颱風中心經過地方會有14、15級強風。

花蓮宣布停班停課 蘇花公路和仁至崇德路昨日有大雨，清水斷崖雨量站10分鐘累計錄得12.5毫米，公路局發出訊息，蘇花公路只出不進，鐵路崇德、和仁間預警性停駛。匯德隧道出現大面積山泥傾瀉，傳出有8車14人受困，消防局已派人車前往。其後經公路局搶通，全部人已脫困，並平安返回和仁管制站。台東縣蘭嶼鄉周日已宣布昨日停班停課，花蓮縣秀林鄉公所昨日早上發出緊急公告，因颱風導致降雨量過高，秀林鄉和平村及大天祥地區當日停班停課，花蓮縣政府同日宣布，全縣在當晚6時起停班停課。

台東縣長提前結束行程返台 由於颱風逼近，交通部航港局表示，昨日共有13條航線、56航次停航；交通部民航局數據顯示，截至昨日上午10時，已取消22架次境內航班，國際及兩岸航線維持正常。台東縣長饒慶鈴上周五前往意大利宣傳觀光，縣內有8名鄉鎮市長也在翌日陪同原民會前往帛琉考察，他們已取消後續行程搭飛機，預計今日抵台。

大陸國家海洋預報台預計，昨日夜間至周五，江蘇至福建沿海將出現一次颱風風暴潮過程，浙江和福建沿海最大風暴增水約140厘米，該台將海浪警報升級為橙色。福建省防汛抗旱指揮部昨日上午提升防颱風應急響應至3級，截至中午該省沿海共有7條客渡運航線、31艘客渡船停航。福建省防汛辦要求，全省海上作業漁船於昨日傍晚6時前回港避風，船上人員全部上岸；同時要求漳州、泉州、莆田、福州、平潭、寧德沿海養殖魚排的勞務人員最遲於昨日至今日全部上岸。本報綜合報道