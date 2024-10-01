烈士條例修訂 完善評定制及撫恤

【本報綜合報道】內地日前公布修訂後的《烈士褒揚條例》共8章70條，自明年1月1日起施行。主要內容包括完善烈士評定條件和程序，完善撫恤優待和服務保障，加強烈士紀念設施保護管理等。

該條例修訂後規定，進一步明確工作原則，國家褒揚、紀念和保護烈士，維護烈士尊嚴榮譽，保障烈士遺屬合法權益，宣傳烈士事迹和精神，弘揚社會主義核心價值觀。條例要求補充烈士評定情形，完善評定後的覆核程序，同時加強訊息通報；亦要加強烈士事迹和精神的宣傳教育，建立健全烈士祭掃制度和禮儀規範。

增規範政府職責 該條例明確一次性撫恤金發放渠道，並對烈士老年子女發放定期生活補助；同時實施動態精準管理，每年確認享受定期撫恤金、補助對象，並加強榮譽激勵和優待幫扶。此外，增加規定政府及有關部門職責，細化劃定保護範圍的要求，根據類別、規模、保護級別以及周圍環境情況等劃定保護範圍，條例強調不得侵佔保護範圍內的土地和設施，增加在周邊進行工程建設的限制規定等。