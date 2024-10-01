十一長假 景點門票紛售罄

今天為鐵路客流高峰

九寨溝風景名勝區管理局官網數據顯示，截至周一凌晨，九寨溝明天至周五的遊客預訂人數均已破4萬，今天和周六預訂人數亦超過二萬人次。全國多個熱門博物館的購票預約頁面顯示，北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院今天至下周日都已約滿，三星堆博物館同期的白天票也約滿。美團和大眾點評平台數據顯示，十一出遊相關搜索量同比上漲27倍，熱門目的地前5位分別是北京、西安、成都、南京和重慶。