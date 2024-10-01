內蒙古新疆等地 解放軍射擊演習

【本報綜合報道】大陸解放軍火箭軍日前向太平洋海域試射洲際彈道導彈，引起國際關注。台灣國防部周日表示，當日偵測到解放軍於內蒙古等西部多地進行多次射擊，但未說明發射導彈的數量、型號、飛行路徑等資訊。

台稱強化防衞應對 台國防部周日晚發布新聞稿表示，自當日上午6時50分起，陸續偵獲大陸火箭軍及陸軍遠火部隊於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區，進行多波次射擊；強調台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺、加強戒備。該部門又稱，印太地區的安全與繁榮攸關全球發展，任何威脅性挑釁行動都將嚴重破壞區域穩定；面對嚴峻敵情威脅，台軍將持續秉持備戰不求戰、應戰不避戰的決心及態度，強化自我防衞能力，應對敵情變化與發展。

台國防部昨日發布台海周邊海空域動態圖，截至當日上午6時前的24小時內，一共偵獲9架次大陸軍機及無人機，其中8架次逾越海峽中線進入台西南空域，另有4艘次大陸軍艦持續在台海周邊活動。該部門表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。