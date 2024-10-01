美再供台防衞支援涉44億元

金額歷來最大筆 京：以武助獨必燒身 美國白宮周日發聲明宣布，總統拜登已批准向台灣提供價值5.67億美元（約44.2億港元）的防衞支援。台媒形容，這是美國歷來最大筆的同類援助計劃。在北京，外交部指台獨是死路一條，美國執意以武助獨，必將引火燒身，自食惡果。

據報道，拜登根據美國憲法及法律賦予的權力，授權從五角大樓的防禦物資及服務中調撥上述金額以及軍事教育和訓練，向台灣提供援助，但未說明詳情。多名官員透露，獲得批准的計劃經過多輪修改，五角大樓最初計劃的金額較小，但在今夏的跨部會會議上，多名高官認為需要提高，最終達到上述金額。

內容包括訓練及無人機 此前有美國官員透露，這項安全援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知提供經費，品項亦包括無人機，是不對稱戰略的關鍵。官員又指，五角大樓還在擬定對台的第3批援助計劃，拜登政府擬於明年1月任期結束前完成。

大陸外交部發言人林劍昨日回應指，美方再次向台灣提供武器，實際上是為台灣總統賴清德和民進黨當局頑固推行「台獨」、挑釁一個中國原則撐腰打氣，再次證明當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

另外，台媒引述消息報道，台灣對美採購400枚陸射版RGM-84L-4 Block II（U）型魚叉反艦導彈，首批裝備已於上周五運抵高雄港。在第一批陸射魚叉導彈的相關裝備抵台後，台媒推測整體交貨期程已提前，全案100套、400枚導彈中的32套系統、128枚導彈，會在2026年底之前到位，剩餘的68套系統、272枚導彈將會在2028年底之前交運完畢。

台灣空軍也向美國採購135枚AGM-84H SLAM-ER空射巡航導彈，由空射版魚叉反艦導彈衍生而來，射程可達270公里，可打擊敵艦並具一定攻擊陸上目標能力。對於RGM-84L-4 Block II（U）型魚叉反艦導彈的確切射程，各界說法不一，美國製造商波音官方資料稱超過124公里。台灣海軍將領在立法院答詢時則指，台方採購性能優於美軍的一般型魚叉導彈，外界估計射程超過148公里，可搭配台自製雄二、雄三反艦導彈，打擊逼近台灣的解放軍船團。本報綜合報道

台灣對美國採購陸射版魚叉反艦導彈。圖為台灣國防部。（Getty Images圖片） 林劍 五角大樓還在擬定對台的第3批援助計劃。 拜登