SpaceX龍飛船升空 明年初接滯留太空人歸航

【本報綜合報道】美國太空探索科技公司（SpaceX）龍飛船上周六在佛羅里達州升空，搭載兩名太空人前往國際太空站（ISS），將於明年2月接滯留ISS的太空人維爾莫（Butch Wilmore）及威廉斯（Suni Williams）返回地球。

駐軌道實驗室5個月 龍飛船於美東時間上周六下午1時17分，在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地搭載獵鷹9號火箭發射升空，載有美國太空人黑格（Nick Hague）及俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Aleksandr Gorbunov），翌日下午將與ISS對接，並在軌道實驗室停留5個月。

黑格和戈爾布諾夫將在太空站展開超過200項科學研究，包括凝血研究、水分對太空植物的影響、太空人執行太空任務期間的視力變化等。明年2月，他們則會攜同維爾莫和威廉斯返回地球。