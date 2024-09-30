中韓外長會面撐辦好來年APEC會議
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周六在紐約會見南韓外長趙兌烈，王毅表示今年以來，中韓各領域交往合作趨向活躍，兩國關係出現積極改善勢頭。只要堅守建交初心，堅定友好方向，堅持互利共贏，相信中韓關係就能持續健康向前發展。
王毅稱，中韓是近鄰，也是重要合作夥伴，應當攜手應對風險挑戰，為各自發展和兩國關係營造有利條件。中韓經濟聯繫密切，利益相互交融，這是市場規律作用的結果，符合雙方共同利益。中方願支持南韓辦好明年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，推動區域經濟一體化進程。
稱美在區內部署中導損穩定
王毅強調，美國在本地區部署中導破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。朝鮮半島不能生戰生亂，維護半島和平穩定符合各方共同利益。中方將繼續勸和促談，為實現半島長治久安發揮建設性作用。趙兌烈表示，韓方願同中國加強經貿合作，共同促進區域經濟融合。韓方非常關注半島局勢，期待同中方保持戰略溝通。
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