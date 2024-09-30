星洲推新手冊 加強助長者就業

【本報綜合報道】新加坡執政人民行動黨樂齡小組在未來一年將通過全國各區的行動黨支部為年長居民舉辦約200場活動，包括公積金課題講座、數碼工作坊。小組推出的新手冊也將引導各支部加強能力，以便更有效地在社會援助、就業等方面協助長者。

小組主席、人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍醫生上周六出席活動時，指人口老化為各國帶來挑戰，新加坡也不能幸免，必須不斷檢討並改進政策，讓年長者能繼續獲得照顧。國家必須為長期做規劃，因此通過公積金制度、就業入息等計劃為人民提供保障。陳詩龍說，新加坡的社保機制是獨特的，因為它避免集中儲蓄的弊端，同時允許經濟狀況較差的成員受益於再分配和累進式的計劃。政府會繼續這方面的工作，協助人民更好地為退休養老做準備。

他說：「我們多年來累積了雄厚的儲備金，可以在不給年輕一代造成過重負擔的情況下，應付隨着人口高齡化而增長的醫療需求。前人說富不過三代，我說我們每一代都要有交代。」他指政府將繼續通過樂齡SG計劃，讓年長者在新加坡老有所養。對於有意繼續工作的長者，「我們將通過靈活工作安排協助他們，也確保他們在職場上獲得公平待遇」。