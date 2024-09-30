颶風連日蹂躪 美東南地區歷險 64死450萬戶停電

經濟損失恐達8580億 颶風「海倫妮」（Helene）上周四在美國佛羅里達州西部沿海一帶登陸，全美東南地區連日經歷強風暴雨，截至昨天已增至64人死亡，至少450萬戶停電，預料死傷數字或持續上升。有氣象學家猜測，是次天災帶來經濟損失恐高達950億至1,100億美元（約7,410億至8,580億港元），有可能成為國家史上經濟損失最慘重風災之一。

海倫妮上周四從墨西哥灣北上，登陸佛州西部沿海地區，當時每小時風速一度高達225公里，之後繼續向北移動，進入喬治亞州多地，現已減弱成為後熱帶氣旋。國家颶風中心警告，海倫妮會昨天或在田納西河谷一帶停留，田納西州及俄亥俄州會迎來強風。

破壞超去年兩颶風相加 一名在海倫妮登陸地點附近居住民眾提到，她從未看到如此之多無家可歸者，由於許多朋友及鄰居無買保險，目前已把旗下網站改成接受捐款網頁。佛州州長德桑蒂斯上周五曾指，海倫妮風眼所到之處帶來破壞，已超越去年兩股颶風帶來損失相加，特別是西岸及半島地區情況尤為嚴峻。

受海倫妮影響，北卡羅萊納州西部地區更與外界隔絕。由於多地發生山泥傾瀉及洪災，多條通往受影響地區州際公路及普遍道路現已關閉。至於田納西州東部一間醫院日前亦被洪水圍困，當地政府需出動直升機，把醫護人員及傷者送往安全地點。

單日全美取消約500航班 自海倫妮吹襲美國東南地區以來，南卡羅萊納州、北卡羅萊納州、喬治亞州、佛州、俄亥俄州、田納西州及維珍尼亞州錄得至少450萬戶停電。除了陸路交通大受影響，航班追蹤網站FlightAware公布，全美前天下午取消約500班航班。

面對無情天災，總統拜登前天發聲明首先悼念死者，並承諾提供援助，包括批准北卡州頒布災難聲明，好讓向災民發放聯邦資金。白宮亦宣布，800名聯邦應急管理局（FEMA）人員將部署災區，協助求援行動。本報綜合報道