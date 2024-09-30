烏新兵傳平均45歲 三分二首戰數天傷亡

僅受訓6周 彈藥教官短缺 英國《金融時報》上周五報道，經過多輪徵兵後補充部隊的烏軍新兵平均年齡為45歲，多達三分之二新兵首次參戰數天內陣亡或負傷。由於烏克蘭沒有復員法令，很少士兵獲准離開戰區休假或探親，有軍人形容參軍猶如購買一張單程票。

烏軍第72機械化旅在烏東城市烏格列達爾附近作戰，副旅長指新兵到達陣地後，很多人首次聽到炮彈爆炸聲便一哄而散。年齡偏大的新兵對負重行軍感到吃力，他們仍接受蘇聯式軍事訓練。由於彈藥短缺，新兵很少實彈練習。部分人甚至不知道如何拿步槍，削馬鈴薯可能比射子彈還多。為了讓新兵有更多機會練習及節省寶貴彈藥，副旅長購買了漆彈槍代替。

怕開槍結果被反殺 據守庫拉達沃的烏軍部隊指揮官表示，部分新兵因太害怕而不敢向俄軍開槍，他們最終落得裝進屍袋或重傷的下場。頓涅茨克前線烏軍4個旅包括正副旅長在內，稱新兵缺乏基本戰鬥技巧及欠缺積極，受到攻擊時往往放棄陣地，估計50至70%步兵首次輪換便非死即傷。為了減少傷亡，指揮官試圖每3至6天讓新兵輪換一次，但取決於戰鬥強度和形勢，有時任務可能持續兩周。經歷艱苦戰鬥後，許多新兵擅離職守，部分人因患上炮彈休克及精疲力竭而送入精神病院。

截至5月，烏軍每月徵兵3萬人。烏軍總司令西爾斯基早前承認，新兵通常受訓6周便派去戰鬥，他下令挑選有戰鬥經驗、積極進取的教官提高新兵訓練質量，並提出建立教官學校。但有炮兵指揮官坦言，隨着成千上萬有經驗士兵在戰爭期間陣亡，戰鬥人員數目已經不足，更遑論有足夠人力去訓練新兵。

俄毀125架烏無人機 此外，俄羅斯國防部昨日稱，防空系統上周六晚在7個地區和亞速海上空，攔截並摧毀125架烏克蘭無人機。聲明指摘烏克蘭企圖利用無人機對俄羅斯領土上的目標實施恐怖襲擊，值班防空部隊摧毀並攔截了多架無人機。本報綜合報道