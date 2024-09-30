華指極高風險 籲公民暫勿赴黎巴嫩

通告呼籲，已在黎巴嫩的中國人員和機構請盡快撤離或轉移至相對安全區域，如遇緊急情況，應及時報警並與中國駐黎巴嫩使館聯絡尋求協助。通告提醒，鑑於當前特殊情況，如中國公民在暫勿前往提醒發布後仍堅持前往或駐留，有可能面臨極高安全風險，並可能影響其獲得協助的實效。

美下令非使團公僕家屬撤離

美國國務院上周六更新對黎巴嫩的旅遊警示，指由於黎巴嫩的安全局勢動盪且難以預測，已下令非使團僱用員工的家屬離開，並批准使團僱用員工和非必要的美國直接僱用員工離境。聲明表示，美國駐黎巴嫩大使館人員未經許可不得私人旅行，可能會在「幾乎沒有任何通知的情況下」實施額外的旅行限制。美國國務院提醒，目前黎巴嫩的商業航班仍在「運力減少」的情況下運行，但如果安全局勢進一步惡化，航班可能停止。