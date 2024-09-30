以軍擬擴北部作戰 滅真主黨邊境據點

總參謀長乘勢准行動領域延展 以色列上周五發起斬首行動，清除黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉。以色列國防軍總參謀長哈列維上周六批准北部作戰計劃，可能為地面進攻黎巴嫩南部作準備，擬消滅真主黨在邊境的據點。中國外交部反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，敦促當事方特別是以色列立即採取措施推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大甚至失控。

哈列維強調，以軍在所有戰線上都處於戰備狀態，無論是防禦還是進攻，以軍已為任何情況做好準備，將會繼續摧毀真主黨的軍事能力。美國廣播公司新聞引述兩名美方官員指，以色列似乎尚未決定對黎巴嫩發動全面地面攻勢，但正在準備。假如以軍開始地面行動，可能會限制規模，關鍵目標是履行讓數萬名以色列北部流離失所民眾重返家園的承諾。

接壤黎巴嫩的敍利亞西部城鎮古塞爾昨日受到以軍空襲，行動可能是為了阻止外界的武器裝備進入黎巴嫩。以色列國防軍稱，真主黨高層中央委員會成員卡奧克（Nabil Qaouk）上周五在貝魯特空襲中身亡。卡奧克與真主黨領導層關係密切，並直接參與實施最近數天對以色列及其公民的襲擊。卡奧克上世紀80年代加入真主黨，曾任真主黨黎巴嫩南部地區負責人、執行委員會副主席。

以空襲黎巴嫩南部釀33死 黎巴嫩南部多地上周六受到以軍空襲，至少33人死亡、195人受傷。黎巴嫩環境部長兼政府緊急事務委員會主席雅辛表示，自上周一以來約有100萬人因以軍攻擊而流離失所。公共衞生部長阿卜亞德指，自去年10月初以來真主黨和以色列的衝突，在黎巴嫩造成1,640人死亡、8,408人受傷。死者包括104名兒童和194名婦女，廢墟下仍有傷亡和失蹤人員。

美國《紐約時報》報道，以軍在暗殺納斯魯拉行動中，於數分鐘投下超過80枚炸彈。納斯魯拉的遺體上周六早上發現，沒有明顯外傷，死因疑為爆炸衝擊波導致的鈍性外傷。以色列總理內塔尼亞胡形容擊斃納斯魯拉是歷史轉捩點，同時是實現軍事目標的必要條件。

納斯魯拉表弟或接掌真主黨 納斯魯拉死後，繼任人選成為關注焦點。納斯魯拉表弟薩菲丁（Hashim Safi Al Din）、真主黨副領袖卡西姆（Naim Kassem）均是大熱人選。薩菲丁是真主黨執行委員會主席、聖戰委員會成員，兩者分別掌管政治事務及軍事行動。薩菲丁的兄弟是真主黨駐伊朗代表，薩菲丁還與伊朗革命衞隊已故高級將領蘇萊曼尼是姻親關係。以軍高層相信，薩菲丁已通過內部提名接替納斯魯拉，並開始掌控真主黨，且將比納斯魯拉更強硬。本報綜合報道

以軍空襲黎巴嫩多個地區。（Getty Images圖片） 薩菲丁 空襲後黎巴嫩民眾在庇護中心休息。 納斯魯拉