新生答錯首任校長名 江蘇師大發通報批評

亂填劣迹網紅「宇將軍」 涉侮辱須處分 江蘇師範大學物理與電子工程學院7名新生，近日在《學生手冊》考試中因答錯首任校長名字而受到通報批評。校方上周五指涉事學生填上坐牢的劣迹網紅名字，目前事情已經解決完畢，不會扣減學分。通報批評是因為涉事學生違反學生行為準則，希望起警示作用。

江蘇師範大學通報顯示，多名同學在物電學院《學生手冊》考試中沒有敬畏之心，涉嫌侮辱學校校長，態度不端正，情節極其惡劣，決定給予通報批評的處分。從網民上載其中一份試卷截圖可見，有考生把第一任校長名字寫為「宇將軍」。「宇將軍」是一名網紅，去年4月因在街上尋釁滋事被警方拘留，而江蘇師範大學首任校長為開國中將劉先勝。

網民熱議 稱應開除學籍 事件在網上引起廣泛關注和討論，多數網民覺得學生開玩笑的確不妥當，學校確實應該有適當的批評教育。有網民批評涉事學生開玩笑不分場合，主張校方應該開除他們的學籍。有評論認為，師範大學主要是培養各類師資力量的高等院校，對學生的道德修養理應有更高標準。對於突破底線的學生，校方應嚴肅提醒，並督促其改正。

江蘇師範大學為江蘇省人民政府和教育部共建高校，是江蘇高水平大學建設高校。學校1952年創辦於江蘇無錫，1958年北遷徐州，1959年與徐州師範專科學校合併，成立徐州師範學院。1996年學校更名為徐州師範大學，1999年原煤炭部所屬的徐州工業學校併入。2011年學校更名為江蘇師範大學，現有泉山、雲龍、奎園、賈汪4個校區。本報綜合報道