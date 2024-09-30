籃協加強規範 接受假賭黑舉報

中國籃協競賽部部長肖紅安當天傳達中國籃協賽事管理及賽風賽紀工作要求，具體舉措包括針對性地修改完善聯賽紀律準則；特別增加處罰「惡意傷人、歧視言行、違法」等惡劣行為力度；暢通信訪及舉報渠道，接受各方舉報及投訴賽事中「假賭黑」等違規違紀行為；明晰爭議判罰申訴程序，成立裁判監評組，負責聯賽期間裁判員監評、判罰異議認定、公開處罰結果等等相關工作。

界定13項違規行為

根據早前發布《中國籃球協會賽風賽紀管理實施細則（試行）》（下稱《實施細則》），中國籃協接受各方舉報及投訴籃球賽事中假賭黑等違規違紀行為。上述《實施細則》已界定何謂賽風賽紀違規內容，包括但不限於假球、消極比賽、賭球、黑哨、違反參賽資格（在年齡、性別、身份等方面弄虛作假）、鬧賽及罷賽等總共13項違規行為。