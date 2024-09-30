中緬聯擒20電騙犯 押解返華

【本報綜合報道】中國公安部近日派出工作組，首次在緬甸仰光及曼德勒等地與緬方聯合展開打擊行動，一舉抓獲20名電訊網絡詐騙犯罪集團頭目及骨幹成員，並透過民航包機方式押解眾人回國。

公安部指，陳×衞與楊×等人長期以來分別依附緬北果敢四大家族及徐老發等犯罪集團，掌控武裝力量，開設電騙窩點，針對中國公民實施電訊網絡詐騙犯罪活動，同時涉嫌故意殺人及故意傷害等多種嚴重暴力犯罪。隨着緬北四大家族等犯罪集團遭到打擊，陳×衞、楊×等犯罪頭目與骨幹成員潛逃至仰光及曼德勒等地。在掌握眾人線索後，中緬雙方制訂工作方案，成功實施集中抓捕。上述人士目前已由相關地方公安機關分別押回，展開案件偵辦。

中方稱推動打擊常態化 中國公安部有關負責人表示，電訊網絡詐騙犯罪屬全球共同面臨打擊治理難題，加強國際執法合作是大勢所趨，此次行動進一步推動中緬聯合打擊機制常態化。下一步，公安機關將繼續固化完善國際執法合作經驗模式，與更多國家深化務實合作，依法嚴打涉華跨境電訊網絡詐騙犯罪。