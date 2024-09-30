中聯通副總經理涉違法 本年第43名受查中管幹部

資料顯示，57歲的曹興信1966年10月出生，曾任中央組織部幹部四局副局長，公務員管理辦公室巡視員、副主任，公務員三局副局長、一級巡視員，全國組織幹部學院黨委書記、副院長（正局級）等職。2023年1月，他調任中國聯通副總經理、黨組成員，直至此次受查。

自本年起，中央紀委國家監委官方公開通報接受調查審查中管幹部累計43人，與2023年全年總量的45人接近。