中聯通副總經理涉違法 本年第43名受查中管幹部
【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站上周六公布，中國聯合網絡通信集團有限公司黨組成員、副總經理曹興信涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查及監察調查。
曹興信曾任多職
資料顯示，57歲的曹興信1966年10月出生，曾任中央組織部幹部四局副局長，公務員管理辦公室巡視員、副主任，公務員三局副局長、一級巡視員，全國組織幹部學院黨委書記、副院長（正局級）等職。2023年1月，他調任中國聯通副總經理、黨組成員，直至此次受查。
自本年起，中央紀委國家監委官方公開通報接受調查審查中管幹部累計43人，與2023年全年總量的45人接近。
另外，黑龍江省政協前黨組成員、副主席李海濤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對李海濤作出逮捕決定，案件正在辦理當中。
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