黑龍江監獄 縱囚聯繫外界聚賭 遭刑滿犯實名舉報

黑龍江齊齊哈爾市一名釋囚上周五實名舉報六三監獄內部管理混亂，縱容囚犯長期聚賭，並使用手機與外界聯繫。舉報人又指服刑期間下體出現病症，因獄警未能及時帶他治療而導致左側睾丸壞死，進而影響生育能力，遂把醫院及六三監獄告上法庭，案件已開庭審理。

舉報人去年7月獲釋 釋囚王勇（化名）於2010年12月犯盜竊罪判有期徒刑15年，關押在齊齊哈爾監獄，2018年轉入位於泰來縣的六三監獄，去年7月刑滿釋放。王勇出示十餘張照片，清晰展示多名身着囚服的男子圍坐在一起，桌上或床鋪上雜亂地擺放着數百元現金、已開封的香煙盒，以及裝有煙蒂的煙灰缸。照片的左下角標有日期，分別為2021年2月10日至14日，具體時間詳細到上午或下午時段。

王勇憶述，照片由一名受到囚犯及獄警排擠的犯人所拍攝，王勇曾與對方使用同一部手機，並把照片保存下來。王勇於2021年9月左右，把照片傳送予監獄外的弟弟。王勇稱，雖然六三監獄配備閉路電視及信號屏蔽器，但在獄警縱容下親眼看見囚犯使用現金賭博，並私自使用手機與外界聯繫。王勇於今年4月2日收到一名仍未獲釋的獄友視像聊天邀請，對方透露監獄即將搬往新樓，擔憂無法再使用手機對外聯絡。

獄警倘瀆職可構成犯罪 王勇向六三監獄紀檢部門舉報，接收文件的獄警稱會核實內容。王勇還寄出掛號信，向黑龍江省監獄管理局送出舉報材料。依據《中華人民共和國監獄法》及司法部印發的《關於加強監獄安全穩定工作的若干規定》等相關法規，罪犯私自使用手機、使用現金賭博等行為等均被禁止。若涉事獄警及工作人員存在瀆職等行為，或可構成犯罪。本報綜合報道