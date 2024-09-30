憂3年後與華陷硝煙 美軍擬定計劃備戰

中方測試洲際導彈惹關注 欲保護優勢 中國上周三相隔44年再次展開洲際彈道導彈全射程測試，引起國際關注。美國海軍作戰部長弗朗切蒂（Lisa Franchetti）近日發布包括「33號計劃」 （Project 33）在內的美國海軍戰略調整計劃，因應2027年可能爆發的中美戰爭。

確保八成軍備短期內就緒 弗朗切蒂本月18日發布最新的《美國作戰海軍領航計劃》，除為2027年可能爆發的美中戰爭做好準備，還有增強美國海軍的長期優勢。33號計劃是實現兩個目標的兩種主要方式之一，另一種方式是擴大海軍對聯合作戰系統的貢獻。33號計劃旨在整合人工智能和無人系統，改善維修、訓練和招募水平，保持在印太地區的戰鬥優勢，確保至少80%的軍艦、潛艇和戰機能在短時間內投入作戰。

《領航計劃》指出，為了實現艦隊現代化和擴大容量，美國海軍需要持續保持高於實際通脹3至5%的預算增長。美國海軍本年預算請求為2,576億美元（約2萬億港元），比去年增加0.7%。《領航計劃》分析稱，中國擁有世界最大的造船能力，國防工業基礎已進入戰時狀態。此外，海軍結合火箭軍、太空軍、空軍和網軍，整合成專門用於擊敗美國的聯合作戰系統。報告總結，僅根據戰鬥艦船數量或噸位來評估威脅的日子已一去不復返。

美軍預算不足造船業衰退 然而，近年美國海軍面臨預算不足、造船業衰退、艦船維護能力大幅下滑、連年招募不達標等多重困境。弗朗切蒂坦言，每一項評估表明海軍未來需要一支規模更大的艦隊，但2027年前只可能集中在可實現的短期目標，包括如何利用現有資源以不同方式思考、行動和運作，從而在盡可能短的時間內取得最大收益。

弗朗切蒂表明，海軍會繼續與國會合作，投資工業基礎能力，確保必要預算增長，將優先考慮戰備、能力及容量。

有前美國國家安全委員會高官認為，艦隊數量和工業劣勢將意味美國可能無法在對中國的台海衝突中快速重建海軍。美國退役海軍軍官主張，理想狀態應該擁有450艘正規戰鬥艦艇、150艘水面和水下無人駕駛艦艇。本報綜合報道