新石器代眼線筆發現 證悅己者容早在史前

愛美之心人皆有之，就連古人也不例外。英媒上周五報道，土耳其考古學家最近在當地一座史前城市遺址中，發現一支石製眼線筆，其歷史可追溯至8,200年前的新石器時代，是迄今出土最古老的眼線筆。

出土地位於葉西洛娃丘陵，是土耳其伊茲密爾地區已知最古老的史前人類定居地。埃格大學考古學家德林領導的團隊，自2005年開始持續挖掘該遺址。出土眼線筆由綠色蛇紋石製成，長9.5厘米，前端留有黑色顏料殘留物，經化驗確認是氧化錳，這種粉狀礦物質在古時可通過研磨輝銻礦取得，如今仍是部分眼線粉主要成分。

含氧化錳可治療眼疾 德林介紹，古人將這種石製眼線筆放入裝滿氧化錳的容器中沾取使用。時至今日，這種用法仍存在於土耳其安納托利亞，以至埃及、敍利亞和伊朗等中東國家，說明早至8,200年前，愛琴海的女性已很注重美貌，重視自身美麗。

德林補充，多個世紀以來，各種性別、地位和社會經濟水平的人都會畫眼線，因為氧化錳當時用途不是純粹為了妝點。從古埃及許多文字、繪畫和雕塑，可以得知氧化錳主要用來治療眼疾。古人更認為把氧化錳厚抹在眼睛周圍，可以降低陽光照射的亮度。本報綜合報道